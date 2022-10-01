600 bin sözleşmeliye kadro tamam

Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik kısım tamamlandı. Sendikalarla yapılan müzakerelerde alınan talepler de değerlendirilecek. Sonuçta ortaya çıkacak taslağın Ekim ayında Meclis’te yasalaşması bekleniyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor.

3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da tamamlandı. Bunlarla birlikte yürüyen sözleşmelilerin kadro almasıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Bu noktada Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı.

Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir araya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek.

Geçtiğimiz günlerde Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın da Başkan Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı.

Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

HERKESE KADRO TALEBİ

Memur-sen tarafından bakanlığa iletilen taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor.

İKİ AYRI YASA İLE KADRO

Daha önce 4B'li personele iki ayrı tarihte 4A kadroları verilmişti. 2011 yılında çıkartılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu`nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı yasanın 9.

Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?

Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı: MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

TORBA DOLUSU MÜJDE

Bugün açılacak Meclis'in gündemi oldukça yoğun olacak. sözleşmelilere kadronun dışında 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması gibi konuların da içinde olduğu geniş bir torba yasa da Meclis'in gündeminde olacak. Bu torba yasa ile gençlerin KYK borçlarının silinmesi icralık borçların tasfiseyesine kadar birçok konu da çözüme kavuşmuş olacak.

İşte sosyal konular dışında torba yasada yer alacak bazı düzenlemeler şöyle:

- KYK borçlarının faizleri silinecek.

- Çalışana 1000 TL enerji desteği vergiden muaf olacak.

- Yemek parası nakdi olursa vergiden muaf olacak.

- İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firmaya iki yeşil pasaport hakkı.

- İcralık olan 3 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek.

- KKM 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

EYT NE ZAMAN?

Bu noktada Meclis'in açılmasıyla birlikte bir süredir konuştuğumuz Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunun çözümü için de adımlar atılması bekleniyor. Bu konuda açıklamanın ve sonucun Aralık ayında alınacağı bildirilse de Meclis gündeminde bu konunun da yer alması bekleniyor. Şu anda teknik çalışmanın tamamlandığı EYT düzenlemesi için son görüşmelerden sonra taslak metin de hazırlanmış olacak. Bu noktada bu köşede de detaylı anlattığımız gibi işe giriş tarihi. Belli bir prime sahip olma ve yıl şartını tamamlamak gerekiyor. Bu noktada prim ve yılını tamamlamış kişiler açısından emeklilik imkanları da hazırlanacak. Primi eksik olanlar için de çeşitli borçlanma yöntemleriyle primi tamamlama imkanları getirilecek. Bu noktada kısmi emeklilik için de yeni formüller gelebilir.