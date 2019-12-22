Kçücük çocuk.. Hani derler ya; el kadar...

Bağırıyorsun, itiyorsun, "Alın şunu başımdan" diyorsun.

Şaşkın, çaresiz, üzgün ama yine senin yanına geliyor.

Çünkü ÖĞRETMEN'sin sen. Çünkü o daha birinci sınıf öğrencisi.

Annesinden babasından sonra en çok senin yanında güvende hissediyor.

Ne olursa olsun sana sığınıyor.

ANNE gibi...

Evet, sen de insansın.

Senin de sabrının sınırları var.

Sen de hata yapabilirsin.

AMA... Bu yaptığın İnsanca da değil.

Hata da değil.

Sabır konusuna gelince, o sabır çok çok taştığında bile, bu dengi SEVGİSİZ, bu denli ACIMASIZ olamazsın sen bir çocuğa karşı.



ÖĞRETMENLİK MESLEK Mİ?

Öğretmenlik para karşılığı yapılan bir meslek değildir çünkü.

Bu yüzden hiçbir öğretmen "İşe gidiyorum" demez. Okula gider onlar.

Ders anlatmaktan sesi kısılır da, kendi evladına konuşmaya mecali kalmaz.

Anne babasının itip kaktığı çocuğu bile bağrına basandır O.

Bir değil, iki değil, 10 değil, yüzlerce, binlercedir onlar.

Böyle çok ve böyle eşsiz.

Belli ki sen bunları unutmuşsun Hocaağnım.

O yüzden küçücük bir çocuğa "Alın bunu başımdan" diyebiliyorsun.

Bir eşyadan bahseder gibi "Annesini arayın şunun" derken, sadece öfkeden titriyor sesin.

Belli ki unutmuşsun ama hatırlatalım:

'Hiç sorun çıkarmayan' çocuklarla gül gibi geçinip gitmek değil ki öğretmenlik.

Etrafınızdaki başarılı yetişkinlere bir sorun, kaçı çocukluğunda 'şımarık', 'haylaz' ya da 'tembel'di? Emin olun hepsinin en az bir unutulmaz öğretmeni olmuştur şu hayatta.

Böyle bir şeydir çünkü öğretmenlik.

Az para ile yapılır, az imkanla yapılır, az malzeme ile yapılır da bir tek 'az sevgi' ile yapılmaz.

Yani demem o ki hocaağnım:

Sevmiyorsan ayrıl bence!



AçıĞa alındı

Ankara'da konuşma güçlüğü bulunan 1'inci sınıf öğrencisini tartaklayan sınıf öğretmeni N.T.T. açığa alındı. Olay, Çankaya ilçesindeki Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda önceki gün son dersin ardından meydana geldi. Bir veli tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde küçük çocuk, öğretmeni tarafından "Şu çocuğu başımdan alın, yeter. Şunun annesini arar mısınız? Bakar mısın şuna, çocuk değil" şeklinde sözlerle azarlanıp tartaklanıyor.

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