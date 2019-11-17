İlk ara tatilimiz hayırlı uğurlu olsun anne babalar... Çocukla tatilin bendeki en kısa tanımı şu: Hayaller 'kaliteli ve eğlenceli zaman', gerçekler 'bol çekişmeli, sinir olmalı, doğru düzgün bir şey yapamadan biten günler toplamı...'



NEFESLENME ZAMANI



Uzman önerilerine kulak verirsek sonuç bir parça değişir belki, ne dersiniz?

İlk ara tatilin veliler tarafından çocukları için 'nefeslenme zamanı' olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken psikologların tatil için önerdiği motto şu: Biraz ders, biraz oyun. İlk kez yapılacak tatilin plansız geçirilirse öğrenci için bir okul sendromuna dönüşme riskine dikkat çeken psikologlar tatil önerilerini şöyle sıralıyor:



BİRLİKTE PLANLAYIN



Çocukların bu tatil zamanlarını nasıl geçireceklerini kendilerinin düşünmesi gerekir. Aileler, çocuklarına "Tatilde ne yapmayı düşünüyorsun" diye sorarak hem onların düşüncelerine önem vermeli hem de yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunulmalı. Tatili çocuğunuzla planlayın, o hayal kurup tatilinin içini doldursun, siz organize edin.



2'ŞER SAATE BÖLÜN



Çocukların ilk defa yaşayacakları bu tatil oyun ile ödevlerin daha dengeli şekilde gitmesi gereken bir zaman dilimi olurken, çocuklara biraz nefes aldırmak amacıyla kullanılması gerekiyor.

Bu sebeple bir haftalık tatil döneminde de oyun ve ödevler dengeli şekilde ayarlanmalı. 2 saat kitap okuma zamanı, oyun zamanı, keşfetme zamanı hatta boş zaman oluşturulmalı. Yani 9 gün 2'şer saatlik eğlence ve eğitim etkinliklerine bölünmeli. Tatillerde de okuldan tam koparmadan yeni şeyler keşfedilmeye devam edilmeli ki, çocuklar tatil sonrası sendrom yaşamasın.



SENDROMA GİDEN YOL



Çocukların kafasında 'ders zamanı' ve 'tatil zamanı' algısı var. Yani okul bittiği anda tatile geçiyor, kitaplardan kaçıyorlar. Aileler de okulu ve tatili ödül ve ceza sistemiyle sunuyor.

Ara tatilde çocuğa 'Ders çalış', 'Tüm ödevleri bitir', 'Şu kadar test çözeceksin' baskıları yapmayın. Unutmayın; çocuğu ne kadar boğarsanız, o kadar okul sendromu oluşacak ve bu da beraberinde başarısızlığı getirecektir.



OKUL VE DERS CEZA GİBİ SUNULMAMALI



Uzmanlara göre anne ve babaların en büyük hatalarından biri de, farkında olmadan okulu çocuğa bir ceza aracı gibi sunmak. Bunu da okulu zamanı oyun, arkadaş ve hobilerin tamamını devre dışı bırakarak/ bırakmaya çalışarak yapıyorlar.



OYUN ONUN YAKITI



Oysa oyunlar, hobiler, arkadaşlarla geçirilen zamandan ibaret olan eğlence, çocuğun yakıtı. Çocuklar bu şekilde kendi potansiyellerini ve hayal güçlerini de geliştiriyor. Buralardan beslenemeyen çocuk için ders yükü artıyor. aslında son derece eğlenceli bir süreç olan öğrenme, sıkıcı ve zor hale geliyor. Özetle oyun ve eğlence derse engel değil. Yeter ki zaman planlaması iyi yapılsın.



İLKOKUL 2 SEVİYESİNDE BİR BİLGİ, SİZ DE KULLANIN!



Şu 'de'lerin 'da'ların ayrı yazılması meselesine ben de küçük bir katkı sunayım. Soru eklerinin ayrı yazılması gerektiği, 'ki' ve 'de' eklerinin ne zaman ayrı, ne zaman bitişik yazılacağı, ilkokul 2 seviyesinde öğretiliyor arkadaşlar. İlkokul 2. Başka bir şey söylemeye bilmem gerek var mı?