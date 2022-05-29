Toksikgillerden misiniz?

"Bir şey başka bir şeyle ilgili değilse, annenizle ilgilidir." Anne etkisinin hayatımızda kapladığı alanı nasıl da güzel anlatan bir cümle. Doğumdan ölüme, varlığımızı bu derece etkileyip şekillendiren bir başka örnek yok.

Temelinde sevgi ve güvenin yer aldığı anne çocuk ilişkileri bireyi hayata ne denli sağlıklı hazırlıyorsa, bu ilişkinin düzgün inşa edilemediği haller de bir o kadar marazlı, sıkıntılı hayatlara taşıyor. Anne öyle bir damga vuruyor ki çocuğun üstüne, görünmese de varlığını hep hissettiriyor.

Her anne yavrusunun iyiliğini, mutluluğunu istiyorsa da, aynı amaç aynı sonucu doğurmuyor günün sonunda.

Kendini gerçekleştirebilen özgür ve mutlu yetişkinler de, bağımlı ve özgüven yoksunu bireyler de 'sevgi dolu' annelerin eseri. Peki aradaki fark ne?

Günümüzün moda deyimiyle, bazı anneler 'toksik', bazıları 'non toksik'!

Çocuk şanslıysa anne toksikgillerden olmuyor. Peki biz hangi gruptayız?

Sözün bundan sonrasını bir bilene, Psikolog Pırıl Bilger'e bırakıyorum:

TOKSIK ANNE VE ÇOCUK ILISKISI

Toksik anne son zamanlarda fazlasıyla duyduğumuz bir kavram olmaya başladı. Peki, toksik kelimesi ne demek? Toksik anne kimdir? Toksik anneler nasıl davranır? Çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkisi nedir?

Toksik; "sürekli olumsuz enerji veren, herhangi bir durumdan mutlu olmayan" anlamında kullanılmaktadır.

Peki, toksik anne kimdir? Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren duygusal ve bilişsel gelişim içindedirler. Bu gelişimi en çok etkileyenler ise ebeveynlerdir.

Çocukların kişilik gelişimleri doğumdan başlar ve ergenliğin bitişine kadar devam eder. Bu süreçte ebeveynler, çocukların kişilik gelişimleri üzerinde oldukça etkili bir rol oynarlar.

Bu yüzden, ebeveynler ile kurulan ilişki fazlasıyla önemlidir. Gelelim toksik anne konusuna. İlk olarak bu durum, anne ve çocuğun arasındaki ilişkinin zayıflamasıyla ortaya çıkar.

DUYGUSAL SANTAJ

Toksik olan anne, çocuğunun kendi başına gelişim göstermesine ve kişiliğini yansıtmasına izin vermez.

Çoğu zaman çocuklar çocukluk dönemlerinde annelerinin toksik anne olduklarını anlamazlar. Bu yüzden onlara annelerinin davranışları anormal gelmez. Toksik anneler nasıl davranır?

Manipülasyon yaparlar, her zaman vicdani değerlere değinirler, duygusal şantajlar yaparlar, talepkârdırlar. Seçim şansı bırakmak istemezler. Toplum içinde küçük düşürmeye çalışırlar ve şaka yoluyla iğneleme yaparlar. Sık sık başkalarıyla karşılaştırmalar yapar, kafa karıştırıcı sözler söylerler. Mahremiyeti ihlâl eden davranışlar sergilerler.

Örneğin; telefonları, günlükleri ve çantaları karıştırmak gibi... Aşırı sahiplenici davranışlar gösterirler. İlişkilere müdahale ederler. Çocuğu daima kendilerine saklamak isterler. Yukarıdaki belirtilere sahip anneler "Toksik Anne" olarak adlandırılmaktadır.

Peki, toksik annenin çocuğun kişilik gelişimindeki etkisi nedir? Çocuğun kişilik gelişiminde bu anne modeli ● Zayıf benlik saygısı ● Suçluluk duyguları ● Özgüven eksikliği ● Öz farkındalık problemleri gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden sevgili anneler; çocuğunuzun bir kişiliği olduğunu ve sizin, çocuğunuzun kişiliği üzerinde ne kadar kritik bir rol oynadığınızı unutmamanız gerekir.

BÖYLE KONUSMAYIN GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM!

KİŞİSEL birkaç gözlemimden yola çıkarak, şu 3 cümleyi kuran anneleri doğrudan 'toksik anne' ilan ediyorum. Bakın bakalım siz ne düşüneceksiniz: ● Ödevimiz! var. ● Sınavımız! var. ● Kaan onu yemez teyzesi. (Kaan 20 yaşındadır!)