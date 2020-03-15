KOÇ: Meslek konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlık konusunda abartabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda farklı zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçılığınızın nedenleri anlaşılmasa da, daha sonra hak vereceklerdir



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Topluluklarda cazibenizi kullanarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.



BAŞAK: Henüz belirleyemediğiniz olayların alt yapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, çevrenize karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin.



TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu, enerjinizi kullanmanızı kısıtlıyor. Partnerinizin isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiş olabilirsiniz. Artık sorunlarınızı karşılıklı konuşmalısınız.



YAY: Bugün aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek.



OĞLAK: Meslek anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerin kendi içinde çözülecek. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak. Tanışmalar ve ortak çalışmalar için uygun bir gün.



KOVA: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Kendinizle ilgili sabit düşünceleriniz var. Gece uykularınızı ihmal etmemelisiniz.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konularda başarılı olacaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.