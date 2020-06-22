Koç: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Kazalara müsaitsiniz.



Boğa: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.



İkizler: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.

Maddi konularla ilgili fikirlere açıksınız.



Yengeç: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor.

Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirin.



Aslan: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.

Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. Kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel.



Başak: Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamazsınız.

Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor, geriye çekiliyorsunuz.

Sinirleriniz hassas, unutmayın.



Terazi: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartlarınızı değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



Akrep: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, başarılı sonuçlara ulaşacaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.



Yay: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.

Biraz da çevreniz sizi düşünsün.



Oğlak: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara karşı da açıksınız.



Kova: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.

Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



Balık: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.