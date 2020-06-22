  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.06.2020, 00:00

Koç: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Kazalara müsaitsiniz.

Boğa: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.

İkizler: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
Maddi konularla ilgili fikirlere açıksınız.

Yengeç: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor.
Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirin.

Aslan: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.
Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. Kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel.

Başak: Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamazsınız.
Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor, geriye çekiliyorsunuz.
Sinirleriniz hassas, unutmayın.

Terazi: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartlarınızı değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Akrep: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, başarılı sonuçlara ulaşacaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.

Yay: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.
Biraz da çevreniz sizi düşünsün.

Oğlak: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara karşı da açıksınız.

Kova: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.
Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Balık: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA