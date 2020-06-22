Koç: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Kazalara müsaitsiniz.
Boğa: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.
İkizler: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
Maddi konularla ilgili fikirlere açıksınız.
Yengeç: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor.
Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirin.
Aslan: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.
Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. Kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel.
Başak: Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamazsınız.
Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor, geriye çekiliyorsunuz.
Sinirleriniz hassas, unutmayın.
Terazi: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartlarınızı değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
Akrep: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, başarılı sonuçlara ulaşacaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.
Yay: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.
Biraz da çevreniz sizi düşünsün.
Oğlak: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara karşı da açıksınız.
Kova: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.
Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Balık: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.