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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.06.2020, 00:00
KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksekliğiyle hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.
Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işe başlayanların bulundukları ortam çok önemli.

BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz ortamlarda tedbiri elden bırakmayın.

İKİZLER: Kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.
İş ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: Sosyal yaşamınızda çok romantik davranacaksınız.
Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.
Kibar, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabrınız önemli.

TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız.
Vaktinizi yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.

YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.

OĞLAK: En büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünürsünüz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi zirveye taşımak istiyorsunuz.

KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde.
Eski dostlarınız gündemde olacaktır.
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