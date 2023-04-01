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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.04.2023, 00:00

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek kendinizi yoruyorsunuz.

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi son derece hoşunuza gidiyor.

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamıyorsunuz. Bugün maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırım konusunda kimseye güvenmiyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz.

ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın etkisi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmıyorsunuz. Aşkı özgürce ve kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kafanızda yeni işler var.

AKREP: Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Değişime hazır olmalısınız.

YAY: Maddi konularda desteğe ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmıyorsunuz.

OĞLAK: Bilinçaltınızın baskılarından uzaklaşmalısınız. Bugün sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizdeki özgürlük isteği, mental olarak bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanıza neden oluyor. Hiçbir şekilde baskıya gelemiyorsunuz.

BALIK: Çalışma yaşantınızda hassas olabileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyorsunuz.

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