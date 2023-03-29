Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.



BOĞA: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz çevrenizde sorun olabilir.



İKİZLER: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.



YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, güvensizlik sergiliyorsunuz. Bir çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları koordine edebilirsiniz.



ASLAN: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.



BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.



TERAZİ: Kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz.



AKREP: Enerjinizi ortaya koyacak işlerin peşindesiniz.. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız.



YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İçsel sıkıntılarınızın nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.



OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut.



KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak.



BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve yatırımdan çekinmemelisiniz. Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sahiplenen çok az kişi vardır.

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