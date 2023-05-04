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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.05.2023, 00:00
KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği
sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz.. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yanaolmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden
oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.

BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya
çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

OĞLAK: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz
dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
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