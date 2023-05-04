Yıldız falınız

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği

sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.



BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz.. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.



YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.



ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yanaolmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden

oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.



BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.



TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya

çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.



YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



OĞLAK: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz

dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.



BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

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