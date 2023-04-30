KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Kendi değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: Entelektüel yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz.
Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.
Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.
İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.
Seçimlerinizi doğru yapmalısınız.
YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
ASLAN: Karşı cinse, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.
Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
Önemli kararlar arifesindesiniz.
TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.
AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.
Her türlü olaya karşı dikkatli olun.
YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.Bu dönem, alınganlığınız artacak.
KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek, Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.
BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.