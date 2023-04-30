KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz.

Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.

Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.

Seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.Bu dönem, alınganlığınız artacak.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek, Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.