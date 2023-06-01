KOÇ: Başarınızın sezgilerle pekiştiğine inanıyor ve çalışmalarınızı buna göre yönlendiriyorsunuz.

Mantığınızı ön plana çıkarmalısınız. Sempatik görünümünüze rağmen içsel bir durgunluğunuz var.

BOĞA: Yoğun iş temposu içinde çalışırken kendinizi unutuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızdan da, aynı tempoyu beklemeniz hata oluyor. Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu taraflarınız da var.

İKİZLER: İş yaşantınızdaki becerileriniz takdir görüyor. Bu özelliğinizi herkes biliyor.

Başarılarınız, sizi şımartmamalı. Araştırma ve kendinizi geliştirme konusunda yetenekleriniz sizi başarıya götürecek.

YENGEÇ: İş yaşamınızda gördüğünüz haksızlıklar sizi katı biri yapıyor. Bu konuda aşırıya kaçmamak şartıyla haklısınız. Sezgilerinize olan güveniniz nedeniyle ona karşı olmayacak düşünceler geliştiriyorsunuz.

ASLAN: Sezgilerinizin egemen olduğu zihin yapınızla çoğu zaman avantajlı konumda oluyorsunuz. Çünkü, gereken önlemleri katı bir şekilde alıyorsunuz. Bazen, kendinize olan güveniniz size hata yaptırıyor.

BAŞAK: Bilinçaltı duygularınız sizi zorluyor. Hem sevdiğinizle hem de kendinizle mücadele ediyorsunuz. Bugün potansiyelinizi düşürmeyin. Duygularınızı paylaşamamak gibi bir probleminiz var.

TERAZİ: Yaşayacağınız bazı olumsuzluklar, önünüzdeki engelleri kaldırabilmek için sizi daha çok cesaretlendirmeli. Kendinizi bırakmayın. Yaşam deneyimleriniz, bilginizin ham maddesini aklınız sağlıyor.

AKREP: Başkaları ile kendinizi karşılaştırmayın.

Böyle davrandığınızda alaycı davranarak gerginliğe neden oluyorsunuz. Yakınlarınızla ilgili sorunlar gündemde. İş yeteneğinizi kullanmak için iyi bir gün.

YAY: Maddi konularla ilgili takıldığınız konularda hiç kimsenin fikrini almak istemeyişinizin altında kendinize olan sonsuz güven duygunuz yatıyor. Daha fazla enerjiye gereksinim duyuyorsunuz.

OĞLAK: Kibar ve yardımsever olduğunuz kadar da alıngansınız. Yoğun duygusallığınız nedeniyle sürekli değişen moraliniz sizi gerçekten yıpratıyor. Bir özelliğinizi daha yapıcı bir şekilde yansıtın.

KOVA: İş arkadaşınızla olan küçük tartışmanız sizi hüzünlendirebilir. İş yerinizdeki ilişkilerinizin iyi olduğu ve işlerinizin iyi gittiği sürece neşeli tavrınızı, özellikle küçük sürtüşmelerden korumalısınız.

BALIK: İşinizle ilgili gecikmeler yüzünden eleştirilebilirsiniz.

Buna neden olan etkenin de size hiçbir yararı olmadığını görüyorsunuz.

Yoğun iş yaşamınızı, seyahat düşlerinizle dengelemeye çalışıyorsunuz.