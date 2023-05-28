Kendimize şans vereceğimiz bir hafta

KOÇ

Para kazanıyorsunuz GEÇMİŞTE üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Para evinize muhteşem bir destek geliyor.

İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir hafta olacağından emin olun.

Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edecek, maddi kazançlara döndüreceksiniz. Çevrenizdeki olaylar lehinize gelişiyor.



BOĞA

Bireysel davranacaksınız YAŞAMINIZLA ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, günlük yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz.

Artık daha bilinçli düşünmeye başladınız. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Şimdiye kadar çekindiğiniz, kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemelisiniz



İKİZLER

Hareketli olmak size yakışıyor MARS burcunuzda ilerliyor. Hareketli yapınız ön planda. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konutlara kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bazı arkadaşlarınızdan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.

Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın ve isteklerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz.

Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak.



YENGEÇ

Melankolik yönleriniz ortaya çıkıyor BU hafta melankolik yönleriniz ortaya çıkacak. Geçmişe bağlı bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Siz gülümserken bile, kafanızda bir takım hesaplarınız var. Kendinizden başka hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız.

Yakınlarınızın dışında hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Sizi üzen ve geçmişte kalan durumların değerlendirmesini yapmak için, elinize geçen bu fırsattan mümkün olduğu yararlanmalısınız.

Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol almaya çalışın.



ASLAN

İddialı ve ısrarcısınız AKLINIZ, öfkeniz, güzelliğiniz ve cazibeniz. Bomba gibisiniz. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın.

Önemli bir hafta. Hedefleriniz yüksek, fakat egonuzu doğru kullanmalısınız.

Şimdiye kadar açığa vurmadığınız

düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz.

Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratacaksınız.



BAŞAK

Hedefleriniz yükseliyor SOSYAL ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kurmalısınız.

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Kariyer evinizde aksiyon ve hareketlilik var. Çalıştığınız tüm kişiler başarınızı destekleyecek. Neptün ve Satürn karşıt evinizden birlikte hareket ederek aşk hayatınızı canlandırıyor.

Ortak iş yaptığınız kişilerle yaratıcı yönleriniz ortaya çıkıyor. Maddi konularda size destek verecek ve finans konularınızın çıtasını yükseltecek fırsatlar ortaya çıkacak.



TERAZİ

Yeni deneyimlerine hazırsınız YENİ ruhsal deneyimlere hazır bir durumdasınız. Arzuladığınız konularla ilgili kendinizi geliştirme imkanı bulacaksınız. Sosyal çevre ilişkileriniz olumlu gelişmelere sahne olacak. Aşk ve sosyal evinizde geri giden plüton ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor.

Sizi güçlendirmek adına öğretilerine devam ediyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, çocuklarınızla ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız.

Kendinize güveniyorsunuz



AKREP

Duygularınızı abartmayın BU hafta çevrenizdeki koşulların sizden yana oluşu, aşk başarınızı verimli hale getirecek. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Venüs ve Neptün'den güçlü enerji alıyorsunuz.

Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Cazip yönlerinizi ortaya koyacak işler yapacaksınız.

Kendinize güveniyorsunuz.



YAY

İlişkileriniz canlanıyor BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz.

Mars yolculuklar evinizde ilerliyor. Ortaklıklara açıksınız.

Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz.



OĞLAK

Ayrıntılar önem kazanıyor AYRINTILAR sizin için çok önemli.

Zor arkadaş seçiyorsunuz. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Bazı zamanlar kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız

her iş özen ve dikkat istiyor. Üstelik fazla sorumluluk almanız, sizin iki kere daha fazla dikkatli olmanızı gerektiriyor. Farklı olmak hoşunuza gidiyor. Parasal konularda dikkatli ve zevkli bir çalışma örneği sunacaksınız. En aktif ve başarılı haftalarınızdan birini yaşıyorsunuz.

Kariyer çok daha güçlü hale geliyor.



KOVA

Temkinli olmalısınız BU hafta gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Finans ve yatırım konularında gerekli tüm detayları gözden geçirmelisiniz. İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz.

Mesleki başarınızın size sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve duygusal doyum sağlayacaksınız.



BALIK

Romantik ve huzurlusunuz CANLI ve dinamik bir duygusal yaşamla birlikte, uzak yollarla ilgili aşklar gündeme gelecektir. Bazılarınız da, iş arkadaşlarıyla yeni aşkların eşiğinde olacaklar. Hatta, iş ve aşk ortaklıklarını birlikte sürdüreceklerdir.

Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz.

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