KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.



BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.



İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.



YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.. Birikimlerinizi değerlendirin.



BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.



TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Gelişmeleriniz olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.



AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.



YAY: Duygu artışları yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.



OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.



KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk içindesiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmemeli. Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.



BALIK: Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilere dikkat edin.

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