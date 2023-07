Yıldız falınız

KOÇ: Bugün güven duygunuz ve kişisel ihtiyaçlarınız ön plana çıkıyor. Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz . İşinizle ilgili yapılanmalarınızı hızlandırmalısınız.



BOĞA: Maddi konular gündemde. Artık zevklerinize daha düşkün olacaksınız. Partnerinizle birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilir, yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Çevrenizde dikkat çekici bir görüntü veriyorsunuz.



İKİZLER: Yaratıcılığınızı mükemmel kullanacağınız bir gün. Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız



YENGEÇ: Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması, maddesel bağlarınızla ilintili ilerliyor. Bugün satın alma konusunda aşırı istekleriniz gözleniyor. Başarınızı ve veriminizi kişisel yeteneklerinizle sınırlamak istemiyorsunuz.



ASLAN: Bugün, çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Eleştiriden hoşlanmadığınız için, alınganlık gösterebileceğiniz bir gün içindesiniz. Ne yazık ki güçlü bir egonuz var.



BAŞAK: Başarınızı yaratıcılığınıza borçlusunuz. Arkadaşlıklarınızı kendi güvenliğiniz için kullanabilir ve aranızda ortak bir payda oluşturabilirsiniz. Onların da sizden bir takım beklentileri var. Alınganlığın hiçbir yararı yok.



TERAZİ: Yaşamla ilgili kriterlerinizi gözden geçirmelisiniz. Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen, çevrenizdekilere, sizde aynı tavrı gösteriyorsunuz. Bazı olayları yanlış bir şekilde değerlendirdiğinizi fark etmelisiniz.



AKREP: Mars değişim evinize geçiyor olması nedeniyle kişisel cazibeniz yüksek seyrediyor ve alışkanlıklarınızı bozmak istiyorsunuz. Bazı isteklerinizde artış gözlenirken, mantıkla yaklaştığınız konularda başarı sizi bekliyor.



YAY: Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Bugün yaşamı sorgulayarak ilerliyor ve duygu yoğunluğu yaşadığınız konularda, daha da başarılı oluyor, teslimiyetçiliği tercih ediyorsunuz.



OĞLAK: Kendinize güveniyor, ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz. Bugün, kişisel hırslarınızı bileyerek engellere karşı bir güç yelpazesi oluşturuyorsunuz. Size karşı tepkisel davranışların mevcudiyeti, moralinizi bozmamalı.



KOVA: Kendinizi sınamaktan yorulmuyor ve sürekli bir yenilik peşinde koşuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ispat etmek için farklı göstergelere ihtiyacınız var. Çevrenizin size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz.



BALIK: Bu dönem yaşadığınız değişimler size daha olumlu bir performans sağlayacak.. Her an zeminleriniz değişiyor ve alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Şartlarınızı gözden geçirerek, kabul etmeyi öğreniyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın