KOÇ: Bugün dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.

BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları alacaksınız. İsteklerinizde acele etmeden yatırımınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.

YENGEÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda, olaylara eksik bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmamalısınız.

ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.

BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, her zaman kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

TERAZİ: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

AKREP: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olup etkili olmak isteyeceksiniz.

YAY: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar ilgi görüyor, motivasyonunuz artıyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Artık dinlenmelisiniz.

OĞLAK: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin gitmesine tahammül edemiyorsunuz. Bugün, fikir çatışmaları söz konusu.

KOVA: Konuşmalarınızla çevrenizde hayranlık bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranış biçimleriniz, aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir.

BALIK: Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.