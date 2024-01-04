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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.01.2024, 00:00

KOÇ: Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili her ikinizi de meşgul eden konu iyi sonuçlanacak.
Kendi iş çevrenizle ilgili gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.

BOĞA: Gününüz istediğiniz şekilde gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkan ve vahim olmayan bir gelişme arz eden durumu, abartmayın.

İKİZLER: Bugün yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda gizemli ve tuhaf davranıyorsunuz.
Sorun yaşadığınız ödemelerinizde, yaptığınız kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu yükseltebiliyorsunuz.

YENGEÇ: Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün.
Böyle durumlarda geriliyorsunuz. Aynı kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; hoşgörülü olmaya dikkat etmeniz gerekiyor.

ASLAN: Sevdiğiniz insanla beraberken, her an fırtına kopacakmış gibi davranmanız sizin suçunuz. Yaşamın tekdüzeliklerine karşı; kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde, bireysel davranışlarınız var.

BAŞAK: İşinizde meydana gelebilecek kısa süreli takılmalar, sizi fazla meşgul etmeden sonuçlanacak. Sizin için; iyimser ve kötümser duyguları dengelemeniz, kaçınılmaz bir yaşam gereksinimi haline geldi.

TERAZİ: İkinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi bir gözden geçirin. Çünkü, bunlar; günlük aktivitelerinizin yoğun olduğu diğer günlerde unutulup gidiyor. Önemsiz görünen ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.

AKREP: Mesleki yeteneğinizin verdiği güvenle, sosyal konularda da başarılı olmaktasınız.
Bu konuda gerekli olan potansiyelin de yeterli seviyeye eriştiğinin farkındasınız.
Size muhalefet olanlar yumuşayacak.

YAY: Maddi işlerinizle ilgili konularda göstereceğiniz hassasiyeti bir türlü regüle edemiyorsunuz. Birbiriyle ilişkili gelişen adımların takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata arıyorsunuz.

OĞLAK: Yanıtını alamadığınız konularda sinir katsayınız artıyor. Çevrenizde yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak, kendinize zarar veriyorsunuz. Panik yapmadan gelecek tepkileri gözleyin.

KOVA: Çevrenizde bazı kişilere karşı, soğukkanlı davranışlarınızla bir adım öne çıkıyorsunuz.
Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı düşmanca tavırlardan, bir sonraki davranış tarzının denklemini düşünüyorsunuz.

BALIK: Sosyal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.
Sonucunun direkt sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı. Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz dikkatli olun.

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