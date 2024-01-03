  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.01.2024, 00:00
KOÇ: Bugünlerde arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da artıyor.

BOĞA: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. İdealist tavırlarınız beğenilmese de onları ikna edebileceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Bugün, partnerinizle kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Yenilenme söz konusu.

TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündemde. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir.

AKREP: Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve sürüncemede olan işlerinizi gözden geçirip bazı sonuçlara yaklaşacaksınız. Aile içi sorunlar gündem kazanacak. Onların fikirlerine saygı göstermelisiniz.

YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşıyorssunuz.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınızda başarı geliyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Bugün, duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var. Olumsuzlukları çabuk görebiliyorsunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA