Yıldız falınız

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.



BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi son derece hoşunuza gidiyor.



İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.



YENGEÇ: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.



ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınız hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.



BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz.



TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelebilirsiniz.



AKREP: Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.



YAY: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.



OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.



KOVA: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. İç savaşlar veriyorsunuz.



BALIK: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyor olmanız sizi sıkacaktır.

