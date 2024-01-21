KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.

BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli. İyi düşünmelisiniz.

İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkararak değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.

YENGEÇ: Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen işleri sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Bugünlerde sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Takıntılarınızın sizi yönlendiriyor.

TERAZİ: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana.

YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.

OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Şansınız güçlü.

KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.

BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün bazı hatalara açıksınız.