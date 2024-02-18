KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor.

Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor.

Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: Mesleki konularda başarılısınız. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

Bireysel yönleriniz çok güçlü.

YENGEÇ: Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu.

Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı gitmelisiniz. Mars'ın karşıt evinizde ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

BAŞAK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

TERAZİ: Mars Kova'da ilerliyor ve enerjiniz yüksek.

Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.

Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

Paylaşıma açıksınız.

AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli.

Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

YAY: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalısınız.

OĞLAK: Merkür iletişim konusunda size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

KOVA: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce düşünmelisiniz.

Zamanlama konusundaki sıkıntıları unutmamalısınız.

Para evinizdeki Neptün'ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

BALIK: İş ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda bulunan Neptün, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacaksınız.