KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan kaynaklanıyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacak. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.

Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz.. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü arttıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin.

Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.

YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz.

Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

OĞLAK: Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

KOVA: Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.

BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.