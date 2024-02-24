Yıldız falınız

KOÇ: Fiziksel görüntünüze önem verdiğiniz bir gün. Detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Özellikle düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız. Kendi imkanlarınızı yaratmalısınız.
BOĞA: Yaratıcılığınız konusunda imkansız detayları bile sorun yapmayacaksınız. Siz özel duyguların kişisiniz. Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Ketum davranışlar sergiliyorsunuz.
İKİZLER: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün. Sizin olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve imkansız gibi görülebilir. Fakat sizdeki başarma hırsı, özellikle hiçbir engel tanımıyor.
YENGEÇ: Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Alıngan olduğunuz bir gün yaşayacaksınız.
ASLAN: Olayların iç yüzünü çok çabuk çözdüğünüz için, karşı taraf için korkutucu olabiliyorsunuz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili; hak ettiğiniz değerlere ulaşamadığınızda çok üzülüyorsunuz. Sezgileriniz size yardım edecek.
BAŞAK: İş yerinizdeki arkadaşlarınızla aranızda bazı problemler olabilir, fakat bunu önemsemeyin. Siz pratik davranışların sonuçlarını hesaplarken, onlar işin bir başka boyutunda olacaklar. Uzun süredir maddi sıkıntılar sizi üzüyor.
TERAZİ: İçsel sezgilerinizin doğru çıktığını görmek sizi rahatlatacaktır. Düşüncelerinizi saklama gereği duyabilir ve uluorta konuşmaktan çekinebilirsiniz. Şartlarınızı zorlamadan dengeli yapınızı tartışmalarla bozmak istemiyorsunuz
AKREP: İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz. Çünkü, yaşadığınız kaoslar giderek artabilir.
YAY: Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Bugün olaylara sakin bakmalısınız.
OĞLAK: Arkadaşlarınız arasında farklı olduğunuz kesin. Bugün düşüncelerinizi gizlediğiniz için, birçok dostunuz sizin her şeyinizi merak ediyor. Asla teslimiyetçi değilsiniz. İşinizle ilgili detayları ayrıntılı incelemelisiniz.
KOVA: İdeallerinizi destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle ilgili değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyor ve üstlerinize, bazı konuları hatırlatmak istiyorsunuz.
BALIK: Her şeyi çok çabuk hissediyor ve önleminizi ona göre alıyorsunuz. Yapmak istediğiniz projeler için daha derin çalışmalar içindesiniz. Herkesin farklı bir tarzı var. Davranış biçiminizde, sınırlarınızı zorlama durumu var.