Yıldız falınız

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranıyorsunuz.



BOĞA: Partnerinizin hakkınızdaki düşüncelerine çok önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliği yaşayan bir kişi olarak birçok ayrıntılar söz konusu olabilir. Gizliliklerin size kazandıracağı hiçbir olay yok, bunu unutmamalısınız.



İKİZLER: Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Bugün bilinçaltınız oldukça yoğun. Yapmak istediğiniz çok şey var. Duygusal konularınızla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.



YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gündesiniz. Onunla paylaşacağınız çok şey var. Sosyal ilişkilerinizi kendi tarzınıza göre yaşamak istiyorsunuz.



ASLAN: Bugün yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle kişisel tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.



BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Siz, daima kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.



TERAZİ: Başarılarınız çok önemli. Bazı kişilerin davranışları canınızı sıkabilir. Olaylara fazla takılmayın. Aileniz, kararlı davranışlarınız karşısında, size destek verecekler ve siz de istemeseniz de olumlu etkileneceksiniz.



AKREP: Çevrenizdeklerle duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istemeniz sonucunda detaylar ön plana çıkıyor. İş hayatınızda yanlış telkinlere neden olabilecek durumlar söz konusu olabilir.



YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız karşınızdaki kişilerle ikilem yaşamanıza neden olabiliyor. Yaşamınız her an değişebilir.



OĞLAK: Duygu derinliği içinde olacağınız bugün, her şeyi farklı yönden algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili eski pürüzler kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bugün, günlük yaşamınızda tatmin edici, bir performans gösteriyorsunuz.



KOVA: Kişisel kariyeriniz ve duygusal güveninizin çok önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Bugün öfkelerinizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece iş motivasyonunuz daha da artacak.



BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey. Sadece sözlü ifadelerinizde dikkatli olmak zorundasınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın