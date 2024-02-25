KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz.

Yardımseverliğiniz, bazen aleyhinize gelişiyor.

BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacaksınız. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz, olumlu bir avantaj sizin için.

İKİZLER: Mars, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

YENGEÇ: İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

Bugün dostlarınızdan ilginç teklifler var.

ASLAN: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor ve mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz.

Organizasyonlar açılışların gündem kazanmasıyla yaşantımız renk kazanacak.

BAŞAK: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Alçak gönüllü olmayı yeğlerken, gizli üstünlük duygusu ile karşınızdakileri şaşırtıyorsunuz.

TERAZİ: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

AKREP: Maddi olaylar kafanızı fazlaca meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili konularda odaklaşmasını bilmiyorsunuz. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla, aynı paralellikte gelişen olaylara yaklaşım tarzınız güven duygusu veriyor.

YAY: Bugün oldukça romantik duygular içindesiniz.

Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir. Amacınızı iyi belirlemelisiniz.

Kendi gücünüzün fazlasıyla farkındasınız.

OĞLAK: Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.

İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

KOVA: Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, her zaman olumlu olmayabilir.

Güçlü arkadaş çevrenizle yapacağınız işbirliğini vurgularken, idealist yapınızın, kişisel arzularınızla çelişki yaratmamasını sağlamalısınız.

BALIK: Yenilikçi davranışları kolay benimseyen bir yapınız yok fakat, bugün kendinize şans vermeli ve olaylara kısa sürede uyum sağlamaya çalışmalısınız. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak.