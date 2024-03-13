KOÇ: Odaklaşacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek, pratik bir şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Yollardan beklediğiniz haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Birine ilgi duyuyorsunuz.

YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Aile sorumluluğunuzu yüklenirken, çevrenizin ilgisi artıyor

ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Maddi konularda size yarar sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Güç mücadelesi içindesiniz.

BAŞAK: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekiyor.. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Kıskançlıklara hedefsiniz.

TERAZİ: Sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. İş konusunda atılım yapmayı gelecek zamana bırakın.

AKREP: İlişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Atak davranışlar size uymayan bir beraberliğin, içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlış beraberlikleri daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

YAY: Gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Unuttuğunuz bazı olayların yeniden gündeme gelecek.

OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.

KOVA: İş konumunuzda aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirecek. Diğer bir olasılık ise, hiç ummadığınız bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Topluluklarda tartışmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını hissetmeniz için birçok neden karşınıza çıkacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle iş hayatınızın sınırları genişliyor.