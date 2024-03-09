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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.03.2024, 00:00
KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor.

BOĞA: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği fırsatları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı acele etmemelisiniz.

İKİZLER: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Balık'ta ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak.. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak davranışlarda uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili fazla hayale kapılabilirsiniz. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.

AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Eski bir arkadaşınızın tekrar karşınıza çıkma ihtimalini de, unutmamalısınız. Günlük yaşantınızı planlamalısınız.

YAY: Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmalısınız. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Gözyaşlarınızı seviyorsunuz.

OĞLAK: Bugün çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işlerden nefret ediyor ve sabit hareketlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BALIK: Çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz fakat, istediğiniz ortamı yakalamanız biraz zor olacaktır. Duygusal özelliğiniz ön planda olacak.
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