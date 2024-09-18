KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.



BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız daha da güçlenebilir.



İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.



YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.



ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı



BAŞAK: Karşılıklı ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.



TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, bir çok işe soyunacaksınız. Aktif bir döneminiz.



AKREP: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekmesine rağmen, çevresel koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.



YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız sizi zorlamanın ötesinde yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.



OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.



KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız.



BALIK: Maddi konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.





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