KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve çaresiz kalıyorlar.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Çevreniz hareketleniyor.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.

YENGEÇ: Çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlanacak.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir.

İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.

AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir.

Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz.

Hedefleriniz yüksek. Tavırlarınız sizi zorluyor.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.

Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

Duygusal sezgilerinizde artış var.

KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor.

Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.