KOÇ: Aşkta kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici Gezegeniniz Mars, Aslanda ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor. Geçici öfkelere kapılmamalısınız.

BOĞA: İletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz.

Yoğun duygular karşısında bocalamanız mümkün. Kendinizi doğru ifade etmelisiniz.

İçsel bir tepki içinde olabilirsiniz.

İKİZLER: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz.

Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz. İsteklerinizde artış gözleniyor.

YENGEÇ: İnançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmekle çevrenizdeki bazı kişileri şaşırtabilirsiniz. Fakat sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.

ASLAN: Zeki yönlerinizi saklamak istemediğiniz bir gerçek. Yeteneklerinizi daha da ön plana çıkaracaksınız. Beklentilerinizin, hızlı bir şekilde gerçekleşmesini isteyebilir, küçük detaylardan sıkılabilirsiniz. Seyahatler söz konusu.

BAŞAK: Beklentilerinizi artık gündeme getirmelisiniz.

Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz. Sizi huzursuz eden kişileri yargılamaktan vazgeçin ve rahatlayın.

TERAZİ: Yaşadığınız kıskaçlar yüzünden kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz. Özgürlük duygularınız körükleniyor. Her şeye rağmen, isteklerinize gem vurmayı başaracak ve konsantre olacaksınız. Partnerinizden destek gelecektir.

AKREP: Karşıt ilişkilerinizde güven ararken, siz karşınızdaki kişiye bu duyguları eksik veriyorsunuz.

Zaman içinde değişen koşulların sizi değiştirmesine izin vermeli ve olayları, mantık yönünden yola çıkarak değerlendirmelisiniz.

YAY: Bütçenizle ilgili bazı problemler söz konusu olacak. Kendinize güvenmenize rağmen, çelişkilerin olacağı ortamlardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

Bazı tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemeli, daha esnek düşünmelisiniz.

OĞLAK: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz.

Bugünlerde özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz.

KOVA: Bugün araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız.

İlgiyle takip ediliyorsunuz. Maddi konularda sezgisel yeteneklerinizi kullanacağınız bir gün. İçinizden geldiği gibi hareket etmeli ve hiç kimsenin etkisinde kalmamalısınız.

BALIK: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.