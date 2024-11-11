KOÇ: Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınızın görüşlerine göre; bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var.

Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor.

Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Merkür'den aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilir, çevrenize güvenmelisiniz.

OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır. Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

Özellikle esnemeye özen gösterin.

KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz.

Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.