Yıldız falınız

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gereken tüm şartlara sahipsiniz. Bugün onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.



BALIK: İş birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız.



İKİZLER: Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için, uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacaktır.



YENGEÇ: İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili bir takım olayları istediğiniz gibi denetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz ve denetlemeniz gerekebilir.



ASLAN: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Bugün içsel sesinizin doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda baskılı bir gününüzdesiniz unutmayın.



BAŞAK: Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de, aşkınıza pürüzler veriyor. Bugün, yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli araştırmalı fakat hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.



TERAZİ: Bugün görüşeceğiniz kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracaktır. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız.



AKREP: Kararlarınızı kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için, deneyimleriniz önem kazanıyor. Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce, temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız. Gizemli bir hava estiriyorsunuz.



YAY: Partnerinizle ilişkilerinizde, farklı durumlar söz konusu olacak. Onun sizinle konuşmayı denemesi, fikir ayrılıklarınızı gündeme getirecektir. Bugün, tüm ayrıntıları gündeme gelecektir. Önemli fırsatlar lehinize gelişiyor.



OĞLAK: İletişim konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız; olaylara hakim olmanızı sağlarken, mantıklı ve duyarlı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri de beraberinde getiriyor. Bugün, çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu.



KOVA: İsteklerinizde artış sizi mantıklı hareket etmeye zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmelerin, coşkularının artmasına neden olurken, kendinizi yeniliyorsunuz.



BALIK: Maddi konulara yaklaşımınız, kişisel olayların karmaşası içinde gelişiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak olaylardan uzaklaşmak isteseniz de gerçekler sizi üzebiliyor. Sıkı çalışmanız bünyenizde enerji düşüklüğüne neden oluyor.

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