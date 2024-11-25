KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.

Sanat olaylarını takipten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

Değerlerinizin farkındasınız.

İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.

Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.

Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.

TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleriniz olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

Çevreniz için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.

Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız.

Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendi güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor.

Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.

KOVA: Duygularınızda karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

BALIK: Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.

Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilere dikkat.