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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03 Mart 2025, 19:24

KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz.
Balık'ta ilerleyen Güneş, kendiniz kadar özgün kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor.
Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız.
Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.
Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz.
Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.
Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyecektir.

AKREP: Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız.
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına oldukça olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor.
Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Bugün çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız.
Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.

BALIK: İşinizle ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.
İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Olumsuzluklardan etkileniyorsunuz.

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