Yıldız falınız

KOÇ: Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyeceklerdir. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz.



BOĞA: Siz kendi doğrularınıza inanan bir kişi olduğunuz için, çevrenizin telkinlerini dinlemek istemeyebilirsiniz. Başarıyı hedeflediğiniz bir gündesiniz. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi çevrenizde ilgi odağı yapacak.



İKİZLER: Bugünlerde ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz. Çevrenizle paylaşacak öyle çok şeyiniz var ki. İleriyi görme yeteneğiniz sayesinde başarılar sizi bekliyor. Şansınızı kullanmalısınız. Sizinle ilgili hassas bir gün.



YENGEÇ: Bugün duygularınızda yaşadığınız değişimler size daha olumlu bir performans sağlayacak. Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Araştırmacı yapınızla, yaşamı sorgulayabiliyorsunuz.



ASLAN: Algılama gücünüzün en yüksek olduğu bir gün. Çevrenizde olup biten olaylara isteseniz de, kayıtsız kalamıyorsunuz. Bazı yolculuklar ve yüksek idealler gündeme gelecektir. Yaşam kalitenizi yavaş yavaş artırıyorsunuz.



BAŞAK: Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sade ve öz işlerden hoşlanıyor, işinizi mantık çerçevesi içinde yorumluyorsunuz. Daha seçici davranacaksınız.



TERAZİ: Aşka aşık bir yapınız var. Dostluk duygularınız da önemli sizin için. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz. İsterseniz biraz düşünün. Karşınızdaki kişiye de şans vermelisiniz.



AKREP: Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. İsteklerinizde artış gözlenirken, sezgisel yeteneklerinizi özgüveninizle birleştirebiliyorsunuz.



YAY: Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Çevrenizde beğenilen bir kişi olmanız, çoğu kez başınızı ağrıtıyor.

Bugün iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.



OĞLAK: Ailenizle ortak yapacağınız çalışmaların sonucunda manevi bir haz duyacaksınız. Bugünlerde çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız tüm konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Başarı sizi bekliyor.



KOVA: Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen, ortak çalışma içinde olduğunuz kişilere, sizde aynı tavrı gösteriyorsunuz. Görüştüğünüz insanların size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz. Bugün işinizde hızlanmalısınız.



BALIK: Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz. Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması, maddesel bağlarınızla ilintili olarak ilerliyor ve satın alma duygunuz artıyor.

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