Yıldız falınız

KOÇ: Uzun vadeli işler için uygun bir zemin düşünüyorsanız, konuyu tam olarak araştırmalısınız. Hırslı hedefleriniz ve ısrarcı tavırlarınızla başaramayacağınız iş yok. Derin fakat pratik düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.



BOĞA: Enerjinizi herkese ispat etmek istemeniz son derece doğal. Sizin motivasyon gücünüz oldukça fazla olmasına rağmen, çoğu kez çevrenizdeki kişilerin problemleri yüzünden gereksiz bir zaman kaybı yaşıyorsunuz.



İKİZLER: Kıvrak bir zeka gücünüz sizi her anlamda farklı kılarken, bulunduğunuz ortamlardan çabuk sıkılmanıza da neden olabiliyor. Bugün, disiplinli ve sabırlı davranırsanız, günün sonunda karlı çıktığınızı göreceksiniz.



YENGEÇ: İç güdülerinizin yoğun olduğu bir gün. Sevdiklerinizi koruma güdüsüyle hareket ettiğiniz için, istemeseniz de zararınız dokunabiliyor. Baskıcı davrandığınız zaman aranızda problemlerin oluşmasını engelleyemiyorsunuz.



ASLAN: Duygularınızı belli bir sınavdan ve denetimden geçiriyorsunuz. Kendinizi irdelemek ve hataları düşünmek için, iyi bir gün. Mücadeleci yönünüzü içsel enerjinizle birleştirmeli ve meditasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.



BAŞAK: Bugün, pratik yönlerinizi kullanmak için olumlu bir gün. Sosyal aktivitelere ağırlık verecek ve özel dostlarınızla duygu paylaşımları yaşayacaksınız. Partnerinizin size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttıracaktır.



TERAZİ: Düşüncelerinizi bir süzgeçten geçirmeden konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, takıldığınız konularda yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Karışıklıklara neden olan her türlü problemi kolay bir şekilde çözümleyebileceğiniz bir gün.



AKREP: Tepkilerinizi ve düşüncelerinizi saklama gereği duyacaksınız. Çevrenizde dostlarınıza gizemli davranışlar sergileyerek karşı tarafın fikirlerini öğrenmeden, açıklama yapmaktan kaçınıyor, her konuda güveniyorsunuz.



YAY: Dostlarınızla bir arada olmak için uygun bir gün. Bazı eski arkadaşlarınızı özlediğinizi hissetmeniz ve onları aramanız için, size iyi bir fırsat olacak. Entelektüel ortamları sevdiğiniz için, bu tür yerlere gidebilirsiniz.



OĞLAK: Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Başlattığınız işi tamamlama duygunuz yoğun olduğu için, bir çok kombinasyon çalışmayı beraber yapacaksınız. Evinizle ilgili değişim yapmak ve değiştirmek isteyebilirsiniz.



KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bugün özellikle düşüncelerinizi başkalarına kabul ettirme konusunda ısrarcı davranmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda, suskun ve sessiz bir tavır içinde olacaksınız.



BALIK: Duygu insanı olmanıza rağmen, mantık söz konusu olduğu zaman, akıllı kararlar alabiliyorsunuz. Gizemli yapınızın altında güçlü olma isteği var ve fikirlerine ihtiyaç duyacağınız bazı özel dostlarınızı aramak isteyeceksiniz.