KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız, çevrenizi etkiliyor.

YENGEÇ: Tarzını belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.

Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

ASLAN: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor.

Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.

TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.

AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız.

Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Bugün her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.