Bana bir yaşam borçlusun

Can cana, yan yana başlamışlardı hayata.

Yaşamın tozlu yollarının her kilometresini birlikte geçmişler, nice insanın yükünü taşırken bile, yüksünmeyi kendilerine yakıştıramamışlardı.

Hipokrat yeminine nankörlük etmemek adına.

Nöbetleşe yaşadıkların günlerin çetelesini tutmak bile, başlı başına bir muhasebe başarısı gerektiriyordu. Elif'in yüreğini hep sevmişimdir.

Her zaman, karşı cinse taş çıkartan meydan okuyan bir cesareti vardır. Onu kim biraz olsun tanısa, hep aynı cümle ile tasvir eder 'Delikanlı kız.

Okan çok şanslı.' Bu cümleye oldum olası takılmışımdır. Ne demek 'Delikanlı kız' sanki her delikanlı benzetmesinin kelime anlamını karşı cins taşıyordu.

Laf aramızda, 'Hadi canım neresi onun delikanlı' dediğimiz karşıt zümreden kimleri tanımıyoruz ki. Düşünelim bakalım ve dahası, öfke dalgalarına kapılmamak için, bir an önce, direksiyonu yana çevirelim ki, kimsenin kalbi kırılmasın ve bu ilginç hikayemize devam edelim.

ELİF HİKAYELERİ

Elif ve Okan hekimlik mesleklerinin başarılarını ve meşakkatli dönemlerini geride bırakırken, kime ne düştü payda eşitlemesinde bu evliliğin bir kadın olarak en hummalı ve zor bölümleri Elif'in fedakarlık kapsama alanlarında olduğunu görmemek için aptal ve kör olmak lazımdı diye düşünmüşümdür yol ayırımında olan bu güzel çift için. Tahmin ettiğiniz gibi; tıp alanında adı ve ünü yukarlara tırmandıkça şöhret sarhoşu olan çiftlerden birinin binlerce klasik Elif hikayelerinin bir örneğiydi kulaklara küpe olacak. Anlatmak istediğim; belki de kendimizle yeniden hesaplaşırız, hikayemizin içinde saklı duran duygularımızla.

Yaşı eski olanlar bilir. Rahmetli Ayla Dikmen'in yıllar önce bir şarkısı vardı 'Kime ne düştü?' diye... Evet ayrılıkların kaçınılmaz olduğu ilişki paylaşımlarında karşı cinsimizin kolayca kaçışlarında alacaklı durumunda olan, kadınların kendilerini hangi hakla savunacaklarına henüz hukuk bile tam sonuç getirememişken biz neyin hesabını yapıyoruz konusu, nedense aklıma sabit bir şekilde takılmış durumda..

YAŞAMI SORGULUYORLAR

Şöhretin doruğunda Okan'ın yarı yaşında bir genç hanımla yaptığı evliliğin yankılarını, aynı kaderi paylaşan genç hanımlar ordusu, bu hakkı kendilerinde görürken, hakları yenilmiş birçok Elifler, kaybolmuş hayatlarının geçmiş muhasebesi içinde, kendilerini borçlu çıkaran yaşamı sorguluyorlar. Biliyoruz ki; bu tür hikayelerin hukuksal savaşları da nedense uzun sürüyor. Çevremizden yükselen seslerin her biri ayrı notada olduğu için birilerinin ayrılıkları, diğerlerinin prestij konusu haline kolayca geliveriyordu.

Her yaşam kendi içinde başka bir yaşamın izlerini taşıyordu. Benzer öyküleri, bir başkasının hayatıyla eşleştirmenin kolay olmasından mı nedir? En çok ilgi gösterdiğimiz, konuların başını çekiyordu.

HAYAT BİR HEDİYE

Şimdilerde mağdur Elif, mağdurluğu hiçbir zaman kabul etmedi yine gerçek delikanlı halleriyle başı dimdik ve gülümseyen bir çehreyle hayatının ikinci bölümünü farklı bir şekilde sürdürüyor.

Kimseye kırgın ve kızgın değil. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan hemcinslerine örnek olmuş durumda. Hekimlik mesleğini bıraktı. Geçmiş anılarla yaşanmayacağını biliyor. Güney illerimizin bir sahil kasabasında küçük bir balık restoranı işletmeciliği yaparak hayatın bir başka boyutuna geçmiş durumda.

Yaşamın bize sunduğu her türlü senaryoyu iyilik ve güzelliğe çevirmesini iyi bilen bu yürekli kadını alkışlarken her şeye rağmen bizimde yaşama çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Hayatın bize bir kere sunulan bir hediye olduğunu unutmayalım.

Günün Sözü

Hayatınıza onsuz yaşayamam dediğiniz biri girip çıkmıştır mutlaka. Ne kadar büyük yalancıymışız meğer hepimiz yaşıyoruz hala. Sunay Akın