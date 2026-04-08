Yıldız falınız

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER:Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ:Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.

BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor

YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.