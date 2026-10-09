FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026







KOÇ

Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.



BOĞA

Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.



İKİZLER

Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.



YENGEÇ

İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.



ASLAN

Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.



BAŞAK

Çevresel ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.



TERAZİ

Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Fakat sakin bir tavır sergileyin.



AKREP

İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.



YAY

Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.



OĞLAK

Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.



KOVA

Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.



BALIK

Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bu gün içinde olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.. Enerjiniz güzel.