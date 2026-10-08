FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026







KOÇ

Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.



BOĞA

Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu ilerliyor.



İKİZLER

İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.



YENGEÇ

Mars'ın burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.



ASLAN

İçsel enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.



BAŞAK

Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.



TERAZİ

Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzelfakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.



AKREP

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.



YAY

Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün içindesiniz. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.



OĞLAK

Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Akşam saatlerinde çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz



KOVA

İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.



BALIK

İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız.. Bu gün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.