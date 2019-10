Ekonomiye dair odaklanmamız gereken en önemli konu iklim değişikliği olmalı. Oldukça derin ve birçok parametreyi barındıran bu konu, gelecekte ekonomi gündeminin ana teması olacak.

Ülkeler, politikalarını ve yatırımlarını iklim değişikliğinin etkilerine göre değiştiriyor.

Çünkü araştırmalar, gelecek on yıllarda iklim değişikliğinin küresel ekonomiyi daraltacağını ve maliyetleri çok artıracağını gösteriyor. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (DIW) raporuna göre, SG salımlarını azaltmak için yeterli çaba gösterilmez ise 2100 yılında küresel ölçekte yıllık ekonomik zarar 20 trilyon dolar olacak.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), iklim değişikliği kaynaklı en yüksek hasar maliyetinin Akdeniz bölgesinde olacağını öngörüyor.

AÇA'ya göre, gelişmeler 1980'den bu yana 400 milyar avrodan fazla ekonomik kayba neden oldu. Mesela 2005'teki Katrina kasırgasının maddi zararı 135 milyar doları geçmişti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise dünyanın enerji sübvansiyonları için fosil yakıtlara, yılda 4,8 trilyon Euro harcadığını belirtiyor.

Öte yandan Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, karbondioksit oranındaki artışa neden olan en önemli etkinin fosil yakıtlar ve ormansızlaşma olduğu görülüyor. G20 ülkesi olan Türkiye de iklim değişikliğine karşı önemli çalışmalar yapıyor.



HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sera gazları mevzuat kapsamında kontrol altına alınmakta, tarımda kullanılan metil bromür ile ilgili kontroller ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca takip edilmektedir.

Elbet her şeyi devletten bekleyemeyiz.

BM, iklim değişikliğinin en büyük faktörünün insan kaynaklı olduğunu vurguluyor.

Toplum olarak, vatandaş olarak sorumluluklarımız var. Elektrik tüketiminde tasarrufa yönelmek, otomobil yerine toplu taşıt kullanmak, A+ beyaz eşya kullanmak, deodorant ve parfüm konusunda daha duyarlı olmak bu tedbirlerin sadece birkaçı. Ayrıca vergilendirme, karbonun fiyatlandırılması, teknolojide yenilikçilik ve bireylerin eğitilmesi de sıralanabilir.

Dev firmalar yatırımlarını yenilikçi teknolojilere kaydırıyorlar. Özellikle fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye yöneliş var.

Almanya yenilenebilir enerjide dünyada örnek gösteriliyor. Ülkemiz de yenilenebilir enerji kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip. Ancak devlet teşviği olmasına rağmen hala yeterli bilincin oluşmamasına şaşırıyorum. Nedense maliyetli görülüyor. Yerel yönetimlerin bu konuya asılması gerekiyor.



YEŞİL DÖNÜŞÜME EVRİLME

Acaba bir ilde veya ilçede tamamen yenilenebilir enerjiyle hayatını sürdürecek bir yerel yönetimi ne zaman görebileceğiz?

Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok odaklanmamız geleceğimiz açısından çok önemli. Yeşil dönüşüme toplumca evrilmemiz gerekiyor. Bu alanda kamu spotlarının daha çok yaygınlaştırılması, teşvik ve ödeme koşullarının revize edilmesi gerekebilir.

İklim değişikliğinde çevreyi temiz tutmak ayrı bir önem taşıyor. Doğada yüzyıllarca çözülemeyen maddeler var.

Bir plastiğin 1000 yılda yok olduğu biliniyor.

Bu kapsamda özellikle tek kullanımlık poşetlerin yasaklanmasının gerektiğini son araştırmalar gözler önüne seriyor.

Araştırmalar denizlerdeki kirliliğe dikkat çekerken 243 balık, 32 karides, 317 midye üzerinde yapılan analizler mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu.

Gelecek çok hızlı geliyor, riskleri önlemek ve tedbir alma fırsatı varken gerekeni yapalım. Yarın çok geç olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın