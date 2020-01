Bilime, sanata, eğitime, kitap okumaya çok düşkün olan Fatih Sultan Mehmet, genç yaşta İstanbul'u fethettiğinde bütün dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Fetih için gerekli gördüğü tekerlekli (yürüyen) kuleleri yaptırmak o zamana kadar kimsenin aklına gelmemişti.

Fatih tekerlekli kuleleri soranlara, "okuduğum kitaplardan esinlendim" diye yanıt vermişti. Kitap okumayı çok seven Fatih için bilim, insanları ve yazarlar çok kıymetliydi. Askeri dehasının sırrı ise "kılıcının kalemi ile işbirliği" idi.

Liderlik vasıfları çok güçlü olan Fatih'in liderlik sırlarının okunmasının gençlere ilham vereceğini düşünüyorum. Adalete çok önem veren Fatih'in bir "Medresede Bir Oda" hikayesi beni çok etkilemiştir. Sizinle de paylaşmak istedim. Hikaye şöyle: Fatih İstanbul'u fethettikten sonra eğitime ve bilime odaklanıyor. Cami ve külliye yaptırdıktan sonra üniversiteden kendisine bir oda ayrılmasını istiyor. Hocalar karar vermek için toplanıyor. Sonunda Fatih'e, "Burasını siz kurup bize verdiniz. Burada bir oda alabilmeniz için öğrenci veya öğretmen olmanız gerekiyor. Bundan dolayı burada oda sahibi olamazsınız." Bu cevap üzerine Fatih, "Peki öğrenci olmanın şartı nedir? diye soruyor. Hocalar da "Her öğrenci gibi imtihan olursunuz" yanıtını veriyor.



İŞ DÜNYASININ İHTİYACI

Tarihe baktığınızda Türklerin gücünü adaletten, liyakattan, eğitimden ve bilimden aldığını görüyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bir amaç için koşan insanlar sayesinde zaferler kazanılıyor. Günümüz iş dünyasında ise en çok ihtiyaç duyulan konu profesyonel olmak. Profesyonel olmanın bazı ilkeleri:

Bütüncül düşünmek, kişisel değil kurumsal hareket etmek.

Liderlik vasıflarına sahip olmak.

Empati sahibi olmak, iyi bir dinleyici olmak.

Küresel bakmak, dünyayı takip etmek, vizyon sahibi olmak.

Çıtayı ve hedefleri yüksek tutmak.

Sistemli, prosedürlü ve yazılı hareket etmek.

Ar-Ge, teknoloji, eğitim ve bilime yatırım yapmak.

Mazeret değil çözüm odaklı olmak, pozitif olmak.

Kişisel kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymak.

Günde en az 2 saat kitap okumak ve araştırma yapmak.

Etkili iletişime ve beden diline özen göstermek.

Ekip ruhuna, sinerjiye, beyin fırtınasına önem vermek.

Etik, ahlaki ve insani duygulara önem vermek.

Çevreye ve topluma saygı göstermek, sorumlu olmak

Değişim yönetimine önem vermek.

İşi sahiplenmek, kendi işi gibi görmek.

Aksiyon planı ve B C planları oluşturmak

İz bırakmak



BU YILIN YEDİ YENİLİĞİ

Teknolojik çalışmalara ilgim ve merakım fazladır. Hatta bu konu hakkında AR teknolojili bir kitap çalışmamız olacak.

Webtekno'nun yaptığı bir çalışmada 2020 yılının 7 teknolojisi şöyle özetlenmiş:

1- Yapay zeka (AI) teknolojisi: Amazon, Google ve Microsoft gibi firmaların AI teknolojisini ürünlerinde kullanmaları 2020'de daha çok yaygınlaşacak.

2- 5G veri ağları: 2019'da başlanan bu sistemin, internet devriminden bile daha büyük bir devrim yaratacağını teknoloji uzmanları dile getiriyor.

3- Otonom sürüş: Adeta bir devrim olan bu çalışmanın, bu yıl yoğun bir çalışmayla belirli işlevleri yerine getireceği belirtiliyor. Şerit değiştirme, otomatik frenleme gibi çalışmaları göreceğiz. Peki kaza anında yasal sorumluluk kime ait olacak?

Hukukçular buna eğilmeli.

4- Kişiselleştirilmiş ve premitif tıp: Tıpta çığır açılacak.

5-Bilgisayar görüşü: Yüz tanıma sistemleri daha çok yaygınlaşacak.

6-Genişletilmiş gerçeklik (XR): Birçok sektöre girmesi bekleniyor.

7-Blockchain teknolojisi: Finans ve iş dünyasında daha sık göreceğiz.