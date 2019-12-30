Türkler, dünya tarihinde sayısız ilklere imza attı. Girişimci, istekli ve çalışkan yapısı ile başka milletlere ve ülkelere ilham kaynağı oldu.

İşte bunlardan bazıları:

● Dünya haritasını ilk çizen Türk- Osmanlı denizci ve kartografı Piri Reis'ti.

● İlk Kalite Yönetim Sistemi 1502 yılında 2. Beyazıt Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa'da kuruldu.

● 1632'de uçak bile icat olmamışken uçmayı ilk başaran Türk bilimci Hezârfen Ahmed Çelebi oldu.

● İlk defa kâğıt fabrikasını kuran vezir İbni Fazıl, 794 senesinde tüm dünyada yeni bir devrin başlangıcını gerçekleştirdi.

● İlk arabalı vapurun mucidi, Türk Şirket-i Hayriye'nin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Hüseyin Haki efendidir.

● İlk denizaltı 1719 yılında Ser Mimar İbrahim Efendi tarafından "Tahtelbahir" adıyla yapıldı. Seyyid Vehbi'nin Sürname-i Hümayun adlı kitabında yer alan buluş, yüz yıl sonrasında Sultan 2. Abdulhamid tarafından yaptırılan ve ilk torpido atabilen denizaltı oldu.

● 1680'de ilk defa roket yaparak Ay'a gitme denemesi yapan Osmanlı sanatkarı Lagarî Hasan Çelebi'dir.

Girişimci ruha sahip Türkler, dünya tarihine öyle güzel imza attı ki, maalesef bu başarıyı koruyamadık. Bazı entrikacı milletlere ve gericilere yenik düştük. Belkide milletçe yeteri kadar kenetlenemedik. Hani Japonların bir atasözü var ya "Pirinçteki siyah taştan değil, beyaz taştan kork..." Bu söz ülkemizin durumunu daha net anlatıyor. Artık tarihten ders alalım ve aynı hatalara düşmeyelim.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) muhteşem bir başarıya imza attı. Ülkemiz artık kendi otomobilini üretecek. Konu dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya, Türkiye'nin başarısını konuştu. Bayram havasında kutlama yapılacakken, bazı kesimlerin olumsuz eleştirilerine anlam veremiyorum. Elbette, yapıcı eleştiriye kulak verip ders almak olumlu sonuçlara dönüşebilir. Ancak yıkıcı eleştirilere karşın "çukurdaki kurbağa" hikayesindeki gibi hedefe varmak için olumsuza kulak tıkamak, inançla pes etmeden mücadele etmek gerekiyor. Ne de olsa inandığınız yolda yürümek başarı getiriyor.



Ne mutlu ki, 1961'de 'Devrim' ile yarım kalan yerli otomobil rüyamız, artık gerçeğe dönüşüyor. TOGG bu hayali gerçekleştiriyor. Doğuştan SUV ve sedan modeller tasarımı, karizması, şıklığı, güçlü ve prestijli duruşu ile hayran bıraktı. Tanıtımda CEO M. Gürcan Karakaş'ın başarı yolculuğunu anlatırken ses tonuna yansıyan heyecanı, ekip ruhunu ve işe olan aşkını gözler önüne serdi, güven verdi.



DÜNYA LİGİNDEKİ BAŞARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin oluşturduğu dev tecrübe sayesinde ülkemiz otomotiv sektöründe dünya liginde başarılı sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizin güçlü Türk Mühendisleri, nitelikli insan kaynağı otomotiv sanayinde yeni başarılara imza atacaktır. Zaten ülkemizde birçok yerli şirket, yıllardır dünyanın en büyük otomotiv markalarına yan sanayi olarak hizmet veriyor. Know-howu artık yerli ve milli otomobile aktarma vaktidir.

Türkler, asırlar boyunca üç kıtaya hükmetti. Bunu çok zor koşullar altında gerçekleştirdi. Bugün bu geniş imkanlarla bütün dünyaya yeniden hükmedebilir.



Niyet, inanç, güven ve kararlılıkla ve birlik beraberlikle Türkün gücü ve Türk Malı dünyanın her yerinde olabilir.