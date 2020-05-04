Kovid-19'un yarattığı ekonomik sıkıntılar karşısında işverenler, bir yandan kendi mücadelesini sürdürmek için yeni formüller ararken, bir yandan da devletin açıkladığı ekonomik kalkınma paketlerinden yararlanmaya çalışıyor. Dünyada pandeminin yarattığı en büyük sıkıntı çalışanların işsiz kalması. Birçok ülkede şirketler küçülmeye gidiyor ve çalışanlarını işten çıkarıyor. İşsizlik oranlarının yükseldiği bu zorlu dönemde, ülkemizde birçok işveren Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanıyor. Devletin sağladığı bu hizmet işverenler için ilaç oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un dediği gibi, 3 milyonu aşkın sigortalı için 270 bine yakın firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) başvurdu.

KÇÖ deprem, yangın, su baskını, heyelan, gibi doğal afetler ve salgın hastalık gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle bölgesel ve sektörel olarak işverenin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulmasına karşın sağlanan gelir desteğidir.



1752 LİRADAN BAŞLIYOR

SGK'lı olan ve çalışan sayısı fark etmeksizin bu hizmetten yararlanmak mümkün, işveren olarak ister kuaför olun, ister fabrika sahibi. Bunun için çalışanın son 60 günü hizmet akdine tabi olmak kaydıyla, son üç yılda 450 gün sigorta primi olan çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabiliyor. Faaliyetin tamamen durdurulması halinde yapılan ödemeler 1752.40 TL ile 4380.99 TL aralığında olup, PTT bank aracılığıyla personelin İBAN numaralarına yatırılıyor.



İNCELEME SONRA YAPILIYOR

İşverenlerin destekten yararlanması için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri'ne (İŞKUR'a) müracaat etmesi ve onaylanması gerekiyor.

Başlangıçta iş müfettişi onayından sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilmekte iken, sürecin hızlanması ve kolaylaştırılması adına şimdi işverenin beyanına göre ödeme işlemleri gerçekleştirilip, sonra müfettiş incelemesine gönderiliyor.



1170 LİRA DESTEK ALACAKLAR

Diyelim ki, çalışanların şartları KÇÖ desteğini karşılamadı ve çalışanını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalındı. İşsizlik ödeneği hak edemeyen bir işçi için aylık 1170 TL Nakdi Ücret Desteği sağlanıyor.

15 Mart 2020'den sonra işveren tarafından geçerli bir sebeple işten çıkarılanlar da işsizlik ödeneğine başvurduklarında prim bakımından işsizlik ödeneği şartlarını sağlamıyorlarsa, bunlar da Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanabiliyor.

Kovid-19'da mücadele sürecinde çalışma hayatında devamlılığı sağlamak adına devletimiz elinden gelen desteği sağlıyor.

Bu süreçte gün yüzüne çıkan bir konu var ki "kayıt dışı personel çalıştırma". Maalesef işverenin yaptığı bu emek hırsızlığı, bu usulsüzlükler yine gariban çalışanın zor durumda kalmasına yol açıyor.



İŞKUR ÇALIŞANLARINA ALKIŞ

Belirtmem gerekir ki, bu süreçte KÇÖ desteğinden yararlandırmak için uzaktan çalışma sistemleri ve bilgisayarlarına kurdukları VINN ve VPN desteği ile İŞKUR yoğun bir çaba harcıyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm İŞKUR personeline kolaylıklar diliyorum. İşçinin ve işverenin daima yanında olan gizli kahramanları alkışlamak gerekiyor.