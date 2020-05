YKS yaklaşırken, geleceğe yönelik gençlerin en çok merak ettiği soru meslek seçimi konusunda hangi alana yönelmeliyiz?

Küresel değişimle birlikte iş modelleri değişiyor. İş dünyası şekil değiştirirken, anne-babaların en çok kaygı duyduğu konu ise çocuğum gelecekte iş bulabilecek mi? Aileler çocuklarını nasıl geleceğe hazırlayacak?

Yeni türeyen iş modellerine ve dijitalin akıl almaz hızına karşın başta eğitimciler ne kadar hazır?

Eğitmek için önce eğitilmek gerekiyor, okullar buna yeterli şekilde hazırlanabiliyor mu? Eğitim o kadar önemli ki, hayatın her şeyi. Geleceğin temeli, toplumun refahı, ekonominin anahtarı... Nitelikli işgücü sayesinde üreten ve gelişen kurumlara dönüşmek için kaynağın özü "insan" eğitimle şekilleniyor.



YABANCI DİL YETERSİZLİĞİ

Peki gelecekteki iş modellerine göre hangi meslekler ön plana çıkacak? Yerli ve yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmalara geçmeden önce özellikle ortaokul ve lise yıllarında bu mesleklerin temellerinin atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meslek hayalleri bu yaşlarda başlıyor. Bu kapsamda okullara büyük görev düşüyor. Meslekleri tanıtıcı bilgilerin verilmesi, teknik gezilerin arttırılması, uzmanlar ile tanıştırılması, yurtdışında başlayıp henüz ülkemizde başlamamış olan meslekler için zoom gibi platformlardan bağlantı kurularak çocukların yabancılarla iletişime geçmesi hayal kurmasınna ve hedef koyması için faydalı olacaktır.

Tüm bu sınır ötesi kapıları yabancı dil açacak.

Çocukların uluslar arası çapta faaliyet gösterebilmesi, büyük düşünebilmesi, gerçek ve sanal ortamda diyalog kurabilmesinin koşulu okullarda konuşmaya yönelik eğitimin verilmesi ve yabancı dil sınıflarının oluşturulması o kadar önemli ki. Maalesef devlet okullarında yabancı dil konuşan çocuklar çok yetersiz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un bu konuda desteği ve denetimi çok başarılı sonuçlar yaratacaktır.



Geleceğin meslekleri olarak belirtilen bazı meslekler:

1-Veri Bilimcisi: Verinin ulaşılması, kullanılması, yorumlanması, uygulanması önemli, IBM, Facebook, Google gibi şirketler bu alana ciddi yatırım yapıyor.

2- Enerji Danışmanları: Fosil yakıtların tükeneceği ve çevreye zararı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uzmanlara ihtiyaç artacak.

Gelecekte ev, işyeri, okul, hastane vb. alanlara özel enerji ihtiyacı ortaya çıkacak.

3- Blockchain Geliştiricisi: Dijital paranın yakın gelecekte hakim olacağı ortada. Uzmanlar blockchain teknolojisini "dünyayı değiştirecek teknoloji" olarak yorumluyorlar.

4- Kişisel Marka Danışmanları: Rekabetin artmasıyla gelecekte kişisel markalar ön plana çıkacak.

Nasıl ki sosyal medya ağları, bloklar, web sayfaları kişisel marka yaratmak için kullanılıyorsa gelecekte marka danışmanlarından yararlanılacak.

5- Çöp Mühendisi: Artan nüfus ile atıkların çokluğu, geri dönüşümün daha da önem kazanması, özellikle çöpü enerjiye dönüşümü, üretimde kullanılması çevreci inovatif ürünlere yönelim gibi konular üzerine çalışılıyor.

6- Tıbbi Danışman: Yapay zekanın ve robotların tıp alanında yaygınlaşması ile bakımlarını üstelenecek uzmanlara ihtiyaç olacak.

7- 3D Üretim Mühendisi: Çığır açan 3 boyutlu yazıcılar, tüm sektörlerde kullanılabilecek. Bireysel üretim imkanı sunabilen 3 D teknolojisi gelecekte fabrikaların yerini alacak.

8- Dijital Dedektif/ Siber Güvenlik Lideri:

Gelecekte siber savaşların artacağa öngörülüyor, bu alanda uzmanlar aranacak.

9- İnsansız Hava Araçları Operatörleri:

Gelecekte ön plana çıkabilen bir meslek grubu. Tıpkı pilotluk gibi özel eğitim gerektiriyor, hatta ABD'de 33 saatlik eğitimlere tabii tutuluyor. İHA araçları savunma sanayimiz için çok önemli. Ülkemize ne mutlu ki Savunma Sanayii Başkanlığı envanterine kayıtlı İHA-SİHA sayısı 107'ye yükseldi. Her fırsatta belirttiğim bir söz var: "Türkiye savunma sanayini başarıyorsa her şeyi başarır". Ülkemizin dışa bağımlı olduğu ve kamburumuz olan enerji ve teknoloji konusunu savunma sanayimiz gibi çözünce Türkiye'yi hiç bir güç durduramaz. İHA gibi uçar gideriz.

10- Teknoloji Etiği: Teknoloji ürünü ortaya çıkan canlıların etik davranışları, teknolojinin potansiyel sonuçlarını inceleyen uzmanlar olacak.

Ayrıca Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik ve Onarım Personeli, Kullanıcı Deneyimi (UX) ve İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (HCI) Tasarımcısı, Sivil veya Ticari Drone Pilotu veya Görevlisi, Artırılmış Gerçeklik Geliştirici, Kişisel Gizlilik Danışmanı, Uzaktan Sağlık Mühendisi, Genetik Mühendisi, Sanal Gerçeklik Tasarımcısı, Uluslararası Hukuk, İçerik üreticisi, Finansal Koç, Gen Mühendisi, Yapay Zeka Mühendisi, Yazılım mühendisi gibi pek çok yeni meslekler yaygınlaşacak. Teknolojinin tüm sektörlere yapışık olduğunu görüyoruz. Bu yüzden anasınıfından başlayıp teknoloji ve yabancı dil eğitim bir eğitim sistemi kurmamız ülkemizin güçlenmesi, gelişmiş bir ülke olmanın kapısını açacaktır.