Dünya, pandeminin etkileriyle yeni bir boyuta geçerken artık kabuk değiştiriyor. Djital çağ akıl almaz bir hızla gücünü gösterdi. Adeta her gün yeni bir buluş ortaya çıkıyor. Şimdilerde teknolojinin kendi kendini geliştirdiği, yenilikleri ürettiği bir çağı yaşıyoruz.

Son birkaç yıldır kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve viral olan insana benzeyen robot Sophia'yı hatırlarsınız. Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmiş olan Sophia, dünyada ilk vatandaşlık (Suudi Arabistan) unvanı alan robottur. İşte o Sophia, artık seri üretime geçiyor.

Şirket, pandemi döneminde robotlara ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Sophia'nın seri olarak üretilmesi kararını aldı. Sophia, "Benim gibi sosyal robotlar hasta veya yaşlılara bakabilir" diyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su David Hanson, 'Kovid-19 dünyasında insanları güvende tutmak için daha fazla otomasyona ihtiyaç duyulduğunu' dile getiriyor. Yeni robotların 2021 sonuna kadar üretilmesi hedefleniyor.



BULUŞLAR HAYATI DEĞİŞTİRİR

International Federation of Robotics tarafından hazırlanan bir rapora göre, profesyonel hizmet robotlarının dünya çapındaki satışları 2018 ile 2019 arasında % 32 artarak 11.2 milyar dolar seviyesine çıktı. Robotlarla yaşamak veya robotlara alışmak pek çok kesim tarafından sıra dışı karşılanabilir. Ancak dünya tarihindeki teknolojik icatları düşündüğümüzde, insanoğlunun yeniliklere ve değişimlere uyum sağlamasının pek de zor olmadığını görüyoruz. Çünkü her yeni buluş bir ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkıyor.

İnsanlık tarihine bakıldığında, bugüne kadar ateş, çivi, pusula, buhar motoru, demiryolu, telgraf, tekerlek, matbaa, otomobil, beton, petrol, ampul, çelik, akü, transistör, uçak, antibiyotik, röntgen, buzdolabı, televizyon, telefon, televizyon, kamera, internet vs. gibi tüm bu buluşların hayatımızı büyük oranda değiştirdiğini görürüz. Teknoloji üreten ve pazarlayan ülkeler öncü konumuna eriştiler. Örneğin 19. yüzyılın sonunda çelik betonarme kullanımının gelişmesiyle, Fransız mimar August Perret, 1902'de çelik betonarme kullanarak Paris'te bir apartman inşa etti. Bu bina sayesinde betonarmenin gelişimini sağladı. 1921'de Eugène Freyssinet, Paris'teki Orly Havaalanında iki devasa parabolik kemerli zeplin hangarını inşa ederek betonarme yapı kullanımına öncülük etti.



YAPAY ZEKA ÇAĞI BAŞLADI

Yakın gelecekte insandan daha akıllı makinelerin olacağı, geleceği geliştirenlerin insanlardan ziyade makineler olacağı tartışılmaz bir gerçektir. Yapay zeka çağı hızla gelişiyor. Geçenlerde Sience &Vie TV kanalındaki bir belgeselde, dakikada bir milyon kitap okuyan yapay zekadan bahsedilmişti.

Bu inanılmaz bir şey. Düşünsenize evinizde bir robot var... Dakikada bir milyon kitap bilgisini belleğinde saklıyor ve sizinle kitap sohbeti yapıyor, size sürekli bilgi aktarıyor.

Ayrıca ev işi yapıyor, hasta bakıyor, evin bir ferdi oluyor ve üstelik hiç yorulmuyor. Teknoloji, pandemi sürecinde herkesi daha çok etkisi altına aldı. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online toplantılar herkesin günlük rutini haline geldi. Bu sistemler zamanla kalıcı hale gelecek. Mesela kurumsal şirketler, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeye başladı. Yasalar bu kapsamda düzenleniyor.

Uzaktan çalışan bir kişinin evinde kaza geçirmesi artık iş kazası sayılabilecek.

Gelecekte teknoloji olmadan hayat akmayacak.

Teknoloji okur-yazarı olmak, teknolojiye yatırım yapmak, teknolojiyi hayatın bir parçası olarak görerek fikir üretmek ve uygulamaya geçirmek gereklidir. Ülkemizin fırsatları açısından bakıldığında bizi geliştirecek en önemli anahtar teknolojidir.

Zaten veriler teknoloji şirketlerinin gücünü ortaya koyarken bizi tutan nedir!..