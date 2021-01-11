Pandeminin onca olumsuz ekonomik etkilerine rağmen yüzleri güldüren haberlere de şahit oluyoruz.

Pandemiyle ABD ve Avrupa gibi ihracat pazarlarının neredeyse durma noktasına gelen Ege Bölgesi yeniden hareketlendi.

Salgın sürecinin yıldızı olan yaş meyve, sebze ve mamullerinde Ege Bölgesi'nden yapılan ihracat 2020'de, önceki yıla göre yüzde 17 arttı ve 1 milyar 40 milyon dolara çıktı. İhracatın lokomotifi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de son aylarda toparlandı.

Dünya genelinde dış ticaretin durma noktasına geldiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarını maske, önlük ve çarşaf gibi medikal tekstil ürünleriyle geçiren tekstil sektörü, Haziran'da toparlanmaya başladı ve Aralık ayını rekorla kapattı. Bu süreçte Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri kanalıyla 1 milyar 306 milyon dolar, Denizli İhracatçı Birlikleri kanalıyla da 1 milyar 387 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Pandemiye rağmen maden, demir ve demir dışı metaller sektöründe toparlanma olduğunu ve 2021'den daha umutlu olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri'nin bu öngörüleri sevindiricidir.



ARTIK DİJİTAL ÇAĞA GİRDİK

Diğer taraftan pandemiyle birlikte yaşanan değişim süreci, teknoloji ve dijital yenilikler, artık dijital çağa girdiğimizin göstergesidir. Her işin dijitalleşme ile ilerleyeceği bir süreçteyiz. Bu kapsamda ekonominin bel kemiği KOBİ'lerin de dijital çağdan beslenmesi, rekabet gücüne erişmesi, global çevreye uyum sağlaması ve KOBİ'leri pandemi koşullarında desteklemek amacıyla Google Türkiye önemli çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Google, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" destek programı tanıtıldı.

Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, "Tüm dünyada teknoloji kullanımı sayesinde 5 ayda 5 yıllık bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de de durum bu şekilde. Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı. 1,5 milyon işletmenin yeni dijital beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar programının hibe, finansman, reklam kredileri ve Google Türkiye Dijital Platformu ile esnaf ve KOBİ'leri salgın koşullarına dayanıklı hale getirip yarının güçlü ve rekabetçi işletmeleri olmalarına yardımcı olması hedefleniyor.



12 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Esnaf ve KOBİ'leri farklı araçlarla destekleyecek ve 12 milyon dolarlık finansman sunacak programda restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için TESK'e 500 bin dolarlık Google.org hibesi verilecek.

Pandeminin KOBİ'ler için sarsıcı etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağı gerçeğinden hareket eden Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon dolarlık kredi programı oluşturacak.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, "Google Dijital Türkiye platformunda yer alan Grow My Store ile işletmelere ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak, dijital pazarlama kampanyalarını daha etkin yürütmek gibi konularda ihtiyaç duyulan rehberliği ücretsiz sunduklarını" söylüyor.

KOBİ'lerin toparlanması için sağlanan desteklerin ekonomiye ve topluma katkısı büyük olacaktır. Sektörün hareketlenmesi özellikle talebin artması en çok istenen durumdur. Çünkü talep arttıkça üretim artacak, üretim arttıkça istihdam artacaktır.

Tüm bu olumlu gelişmeler de ekonomik büyümeye yol açacaktır.