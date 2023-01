Yeteneği keşfetmek başarıyı keşfetmektir

Türkiye günlerdir kurye genci konuşuyor.

Sipariş teslim etmek için gittiği Taksim'de bir otelde piyona çalan kurye Can İncir, kabiliyeti ile Türk halkının sevgisini kazandı. Can, bir üniversite öğrencisi...

Topkapı Üniversitesi'nde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü'nde okuyor. Akşam derslere giriyor, gündüz ise kuryelik yapıyor. Otel yetkililerinin kameraya çekmesi Can'ın yeteneğinin duyurulmasına ve onun hayatının dönüm noktasını yaşamasına vesile oldu. Kendilerini duyarlılığı için tebrik ediyoruz. Ne yazık ki, hayat herkese eşit imkanlar sunmuyor.

Kimi insanlar zorlu hayat koşulları altında doğup yaşamını sürdürürken, kimi insanlar da rahat ve konfor içinde büyüyor. Ancak kader, gayrete aşık... İnsanlar hayalleri için emek verdiğinde amacına ulaşabiliyor. İnsan neyi beslerse onu büyütüyor. Emeğin karşılığı bir gün mutlaka mükafat olarak geri dönüyor. Bu örnek olaya bakıldığında, kurye gencin yaşantısından çıkarılacak ve toplumsal olarak alınacak çok dersler olduğunu düşünüyorum.

Birincisi en büyük rol aileye düşüyor.

Ebeveynlerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmesi işin başı. Evlatlarının ilgi istek ve becerilerine göre geleceklerini yönlendirmesi gerekirken, ne yazık ki ülkemizde binlerce yetenek sadece anne babaların negatif tavırları ve engellemeleri yüzünden heba oluyor.



NİTELİKLİ BİREYLERİN YETİŞMESİ

Mesela üniversite sürecinde çocuklar ailesinin kararına göre tercih yapıyor.

Okul bittiğinde iş hayatına başlayan birey, istemediği mesleklerde verimsiz çalışarak mutsuz oluyor. Hatta işsizliğin yüksek olmasının kök nedeni burasıdır.

Bu sorunları da engellemek adına, zaman zaman bu konuya değiniyoruz.

Anne babaların evlat sahibi olmadan önce geniş çaplı bir eğitime zorunlu tutulmaları, "ebeveyn ehliyeti" almaları" çok mühimdir. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ebeveynlerin uzmanlaşması ve nitelikli bireylerin yetişmesi sağlanacaktır.

Diğer taraftan yetenekli çalışanların fark edilmesi için patronlara ve yöneticilere de çok büyük görev düşüyor. Çalışanların yetkinliklerini izlemek, düzenli aralıklarla çalışanların istek ve beklentilerine anlamaya yönelik iletişim kurmak veya raporlar istemek, çalışanların performansını yönlendirmek adına çok önemlidir.

Çalışanın yetkinliklerini "nerede, nasıl" değerlendireceğini bilen yöneticiler, kurumsal başarıyı da garantilemektedir.

Bazı kurumlarda yeteneği yönetmek, İnsan Kaynakları (İK) departmanlarının sorumluluğundadır. İK'nın, kurum çalışanları ile yakın ilişkiler kurması, çalışanların kapasitelerini açığa çıkarabilecek yöntemler geliştirmesi, düzenli aralıklarla anketler yapması, bu bilgileri birim amirleri ve üst yönetim ile paylaşması rehber olacaktır.



DEĞERLİ BİR SANATÇI OLACAK

Ayrıca İK'nın özellikle "kurumsal yönetişim" kavramını geliştirmesi, yeteneğin katma değere dönüşmesi ve kurumsal başarı adına çok önemlidir. Örnek olayda, Can'ın yeteneğini fark eden otel yetkilileri aslında İK görevi üstlenmiştir. Bu arada Can'ın patronu olan Getir Yemek Genel Müdürü Batuhan Gültakan'ı da duyarlılığı için tebrik etmeliyiz. İnşallah Can da gelecekte Fazıl Say, İdil Biret ve Gülsin Onay gibi değerli bir sanatçı olup ülkemizi dünyada temsil eder. "En büyük hayalim iyi bir insan olmak, piyanist olmak, güzel yerlere gelmek" diyen Can, ülkemizdeki milyonlarca gence azmi ile rol model olacaktır.

Burada parantez açılması gereken bir konu var. Müziğin insan psikolojisine olan etkisi... Müzik türlerinin, beynin duygularını oluşturan limbik sistemi üzerinde yarattığı etkilere dair epey akademik çalışmalar bulunuyor. Yani dinlenen müzik türü psikolojiyi derinden etkiliyor. Örneğin bazı müzikler ilham, coşku, pozitif enerji gibi hisler verirken, bazıları da melankolik, duygusallık hissi veriyor. Bazıları ise öfke ve saldırganlık gibi hislere yol açabiliyor.

Hatta hormonları etkiliyor. Bu nedenle müzik konusunda bilinçli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizin güçlü yarınları için ümidimiz gençlerdir. Atatürk'ün dediği gibi, "Herkes çelişkiye düşse, tereddüt etse dahi geçmişten ders alıp ülkeyi kurucu değerlerine bağlı kalarak yükseltecek olan gençlerdir."

