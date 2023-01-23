İzmir teknolojinin başkenti olabilir

Bir ulusun bağımsızlığını elde etmesinde en kritik alan şüphesiz ki savunma sanayidir. Başka devletlerin himayesine girmemek için her şeyden önce savunma alanında özgür olmak gerekir. Bu alanda özgür olan ülkeler aynı zamanda ekonomik alanda da özgürdür.

Ülkemiz son yıllarda savunma sanayi alanında gerçekten büyük atılımlar yaptı.

Roket, İHA, SİHA, Gemi, Hava Sistemleri, Tank ve Drone gibi birçok yerli yeni ürünü envantere kayıt ettirmeyi başardı. Bu eserlerin her biri insanı kendine hayran bıraktırıyor ve manevi duyguları kabartıyor.

Sektörün ileri teknoloji barındırması aslında teknolojide çok daha başarılı olabileceğimizi de ortaya koyuyor. Sektörde pırıl pırıl gençlerin çalışması, Türkiye'nin çok daha büyük başarılara imza atacağının da garantisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen Savunma Sanayii etkinliğinde gençlerin başarılarına bir kez daha şahit olduk. Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ve Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Buluşmaları Fuarı 18-20 Ocak 2023 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşti.



1 MİLYON KATILIMCI GELCEK

Programda Kütahya, Konya, Gaziantep, Gebze, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, pek çok şehirden firma ürünlerini sergiledi. İnovatif, teknolojik, geleceğin dünyasına uyarlanmış, toplum ve ülke yararına çalışmaları bir kez daha görünce, "İzmir keşke Teknoloji Şehri olsa" diye düşündüm. Açılış konuşmasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de aynı fikirde olduğunu vurgulaması mutluluk vericiydi.

Vali Köşger, "İzmir teknoloji, yazılım, inovasyon ve bilişim alanında diğer illere göre daha hızlı büyüyor. Ankara siyasi başkent, İstanbul ekonomik başkent, İzmir de teknolojik başkent olsun" diyor. Vali ayrıca Çandarlı Limanı özel endüstri bölgesinin fizibilite çalışmalarının tamamladığını ve buradaki yenilenebilir enerji çalışmalarında gelinen aşamayı anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu konuda desteklerini belirtmesi, oradaki tüm İzmirlileri gururlandırdı. İzmir'in kendine yakışır bir şehir olması, kabuğunu kırması için tüm çalışmalar tam gaz devam ediyor.

2023 yılı TEKNOFEST İzmir'de gerçekleşecek.

Vali Köşger'in talimatları ile Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak'ın koordinatörlüğünde çalışmalar tüm hızıyla yürütülüyor.

16-19 Mart 2023 tarihlerinde Çiğli'de gerçekleşecek etkinliğin Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde olması için çalışmalar sürüyor. Bir milyondan fazla kişinin bu muazzam etkinliğe katılması bekleniyor.

Etkinliğe Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının destek vermesi, özellikle geleceğimiz olan gençlerimize büyük fayda sağlayacaktır. Onlara yeni ufuklar açılması adına bu çok önemli.



ATILAN EN ÖNEMLİ ADIMDIR

Teknoloji alanında çalışan tüm sektörlerin ürünlerini tanıtmaları, Start-Up'ların yeteneklerini sergileyebilmesi, gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir alan olduğu için güzel bir fırsat olacak.

Teknolojide kapasitemizin daha da artması adına ülkemizde yapılacak çok husus var.

Özellikle bütçelerin, desteklerin ve teşviklerin artması işin kalbini oluşturuyor. Prototiplere bakıldığında yeni ürünler için isteğin, coşkunun yüksek olduğu görülüyor. Ancak harekete geçebilmek ve bazı aşamaları sonuca ulaştırabilmek için, ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtmek gerekiyor.

2023 Yılı Yatırım Programı'nda, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasına yönelik TÜBİTAK Ar-Ge programlarına ve enstitülerine destek, yüzde 121 artışla 7,2 milyar TL ye çıktı. Üniversitelere yüzde 143 artışla, 17 milyar TL yatırım ödeneği sağlandı. Bu bütçeler ülkemizi teknoloji alanında daha da ileri taşıyacaktır. Gençlerin yeteneklerinin sergilenmesi, kapasitesinin açığa çıkması ve dünyaya model bir Türkiye için atılan en önemli adımdır.

Çünkü bir insan dünyayı değiştirir.

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